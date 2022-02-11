عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة

صحة قنا: توقيع الكشف الطبى على 785 مواطن في قافلة طبية مجانية

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا


نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى ، وهى سابع القوافل الطبية المجانية التى تنظمها المديرية منذ بداية عام ٢٠٢٢ ، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".


و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية المختلفة، و نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٧٨٥ حالة بواقع " ٢٢٨ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ٢٠٨ حالة أمراض باطنية ، ١١٣ حالة طب اطفال ، ٩١ حالة طب وجراحة الفم والأسنان ، ٥٩ حالة جراحة عامة ، ٥٧ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٢٩ حالة تنظيم أسرة .

 

معبد دندرة يبوح بالمزيد من أسرار الفراعنة.. ظهور ألوان ونقوش وسراديب جديدة مبهرة.. فيديو

مدير عام آثار قنا: وصلنا لنتائج مبهرة في إزالة السناج بمعبد دندرة

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٦٧ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

 

و قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجارى وصل إلى ٧١٧٧ مواطن ، وجرى وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام ، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجاً .

 

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة جرى تنظيمها وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية و الإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

 

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قنا نجع حمادى حياة كريمة مديرية الصحة قرية بركة وزارة الصحة القوافل الطبية المجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

آخرها التعدي على الأراضي الزراعية.. احذر عقوبات الجرائم المخلة بالشرف

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تكليف 6 نواب لرؤساء المدن وندب 19 رئيس قرية جديد بقنا

غلق عيادة بيطرية غير مرخصة بقنا خلال حملة مكبرة

ترشيحاتنا

جواو مدافع بترو أتلتيكو: نجهز لمفاجأة أمام الزمالك.. والأهلي صاحب الشعبية الأكبر في أنجولا |حوار

دعا المشاركين لحضور مؤتمر المناخ بمصر.. نص كلمة الرئيس السيسي في قمة محيط واحد

خطيب المسجد النبوي: عمر الفرد ينقضي بالتمام ولا يدري ماذا يجري بعد موته

لظروف طارئة.. تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفن الموجي الصغير

خلف الكواليس.. اختراعات ساهمت في نهضة العالم ابتكرتها السيدات

الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ