صحة قنا: توقيع الكشف الطبى على 785 مواطن في قافلة طبية مجانية

ضمن حياة كريمة



نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى ، وهى سابع القوافل الطبية المجانية التى تنظمها المديرية منذ بداية عام ٢٠٢٢ ، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية المختلفة، و نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٧٨٥ حالة بواقع " ٢٢٨ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ٢٠٨ حالة أمراض باطنية ، ١١٣ حالة طب اطفال ، ٩١ حالة طب وجراحة الفم والأسنان ، ٥٩ حالة جراحة عامة ، ٥٧ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٢٩ حالة تنظيم أسرة .

وأشار محافظ قنا ، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٦٧ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

و قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجارى وصل إلى ٧١٧٧ مواطن ، وجرى وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام ، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجاً .

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة جرى تنظيمها وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية و الإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قوافل طبية بقنا

قوافل طبية بقنا

قوافل طبية بقنا