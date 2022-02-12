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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جوزها تركها وهى حامل.. سيدة النعناع تحكى قصتها |تفاصيل

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لـ سيدة حاضنة طفلها الصغير وتجلس على أحد الأرصفة لتبيع النعناع الأخضر مصدر رزقها الوحيد. 

وقالت السيدة فى الفيديو: “جوزي سابني وأنا حامل في شهر وجيت على بلدي، وبقيت بصرف من بيع النعناع”.

وأوضحت سيدة النعناع، التي لم تفصح عن اسمها بالمقطع المصور، أن صغيرها يتناول لبن صناعي علبة خلال يومين، كاشفة تفاصيل عن وضع أسرتها التي تركتها وحيدة:  “ أبويا متجوز وأمي متجوزة ومحدش بيسأل عليا ”.

وأشارت سيدة النعناع إلى انها لا تستطع رفع دعوى طلاق من زوجها بسبب مصاريف المحامي ، كل ما فعلته هو التواجد يوميا بالشارع  من أجل بيع النعناع .

وتابعت: “  كل اللي نفسي فيه هو شغلانة مش عايزة اتمرمط في الشارع وأوضة واحدة تجمعني مع ابني”.

وخلال المقطع المصور، قدم الشاب لها ظرفًا يحتوي بداخله على المال مقابل باقي النعناع .

 

ودشن عدد كبيرمن رواد السوشيال ميديا هاشتاج سيدة النعناع لـ دعمها ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر .

 

 

سيدة النعناع النعناع

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