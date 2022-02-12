فريق سموحة 2007 يحقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي

فاز فريق سموحة 2007 لكرة القدم، على نظيره، البنك الأهلي، بـ3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملاعب سموحة، وذلك ضمن مباريات بطولة الجمهورية لمواليد 2007.

وأحرز اللاعب "إياد عبده" هدفين، واللاعب "يوسف بغدادي" هدفًا؛ وبتلك النتيجة يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وتضم قائمة الفريق: "حازم أيمن، علي عارف، محمد علاء، يوسف إيهاب، علي محمد علي، أحمد صبري، محمد أحمد أمريكاني، ياسين رجب، وإياد عبده صفوت، محمود محمد جلال، ومعاذ السيد عبد الحليم".

وجاءت التبديلات كالتالي: "أحمد أشرف" بدلاً من "ياسين رجب"، و "يوسف بغدادي" بدلاً من "محمد أمريكاني"، و "أحمد ناجي" بدلاً من "أحمد أشرف ".

ويضم الجهاز الفني: "محمد أبو زيد" المدير الفني، "أحمد الجندي" مدرب الفريق، "حسن عيد" المدرب، "محمد علي عباس" مدرب حراس المرمى، "محمد كمال" المشرف العام للفريق، "إبراهيم رأفت" إداري الفريق، "إيهاب عثمان" أخصائي العلاج الطبيعي.