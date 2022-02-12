عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفا ويهدر ثلاثة أمام بترو اتليتكو

شيكابالا
شيكابالا

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بتقدم الفريق الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


تفاصيل المباراة..

بدأ اللقاء بضربة بداية بأقدام الزمالك، وحاول اللاعبون تكوين هجمة على مرمى الخصم ولكن دفاع بترو اتليتكو كان سدا منيعا.

 

وتبادل الفريقان الكرة بدون خطورة على مرمى أحدهم حتى الدقيقة ٧ من عمر المباراة، توغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين دفاع بترو وحصل على خطأ من مكان خطير على مرمى الفريق الأنجولي.

 

ومرر أحمد سيد زيزو الكرة لتشكل خطورة على مرمى بترو اتليتكو من رأسية ضعيفة حاول أن يضعها محمد عبد الغني في المرمى لكن مرت بسلام.

 

ومرر إمام عاشور كرة من خلف المدافعين كاد أن ينفرد بها سيف الدين الجزيري لكن خرج حارس بتروو اتليتكو وأبعد الكرة عن منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 23 استغل جيرادي لاعب بترو اتليتكو غفلة دفاعية من لاعبي الزمالك، وانطلق بسرعة فائقة ومرر كرة لجليسون مهاجم الفريق الانجولي وسجل أول هدف في مرمى الزمالك.

وحاول الزمالك الرد في نفس الدقيقة، وصنع هجمة رائعة وصل بها لمرمى بترو اتليتكو وسدد خلالها محمود حمدي الونش رأسية ارتطمت بالعارضة وضاع على الزمالك هدف التعادل.

وفي الدقيقة 36 سجل فينتو لاعب بترو اتليتكو الهدف الثاني عن طريق متابعة داخل منطقة الجزاء.

وحمت العارضة فريق بترو اتليتكو مرة أخرى في الدقيقة  43 من عمر المباراة، من صاروخية زيزو الذي سددها من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر أوباما وبن شرقي لاعبا الزمالك فرصتين مؤكدتين في بداية شوط المباراة الثاني، ولم يتمكن لاعبو الزمالك من مباغتة بترو اتليتكو وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 54 سدد بن شرقي كرة رائعة من فوق حارس مرمى بترو اتليتكَو أنقذها الحارس ببراعة وحرم الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

وصنع شيكابالا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 من تمريرة ساحرة ليوسف أوباما الذي سجل الهدف من تسديدة رائعة لم يتمكن الحارس أن يصنع أمامها شيئا.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : ويلتون جوميز  
خط الدفاع : فيتكورناناكي فيدينهو – بيدرو بينتو – جواكيم ماركو كينتو 
خط الوسط : إيدي ماركوس – ويليام داسيلفا سواريز – بيدرو ميجيل -  اوجستو دي جيسوس 
خط الهجوم :  جيلسون موريرا – تياجو ليال أزولو – جارديرل لوبيز

جاء التشكيل كالتالي:


حراسة المرمى : محمد أبوجبل  
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
خط الوسط : إمام عاشور – ماجد هاني – محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو 
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
 

الزمالك ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا ستاد القاهرة الدولي استاد القاهرة الدولي بترو أتليتكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

رسالة مؤثرة .. وليد سليمان يعلن اعتزاله كرة القدم

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

الجزيري في الهجوم.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء بترو أتلتيكو

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب شرم الشيخ ولا إصابات

ترشيحاتنا

مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين وسط تصاعد التوتر على حدود أوكرانيا

75 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفا ويهدر ثلاثة أمام بترو اتليتكو

12 ألف وافد.. المتحف القومي للحضارة يحطم الرقم القياسي في عدد الزائرين

أخبار السيارات| حكاية أول سيارة فيات 128 في مصر.. أسعار جيب 2022 في الإمارات.. أسعار فيات 2022 فى مصر

الشوط الأول.. تشيلسي يتعادل مع بالميراس سلبيًا في نهائي مونديال الأندية

حكم المواظبة على القنوت في الصلوات المكتوبة في النوازل .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ