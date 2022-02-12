75 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفا ويهدر ثلاثة أمام بترو اتليتكو

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بتقدم الفريق الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



تفاصيل المباراة..

بدأ اللقاء بضربة بداية بأقدام الزمالك، وحاول اللاعبون تكوين هجمة على مرمى الخصم ولكن دفاع بترو اتليتكو كان سدا منيعا.

وتبادل الفريقان الكرة بدون خطورة على مرمى أحدهم حتى الدقيقة ٧ من عمر المباراة، توغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين دفاع بترو وحصل على خطأ من مكان خطير على مرمى الفريق الأنجولي.

ومرر أحمد سيد زيزو الكرة لتشكل خطورة على مرمى بترو اتليتكو من رأسية ضعيفة حاول أن يضعها محمد عبد الغني في المرمى لكن مرت بسلام.

ومرر إمام عاشور كرة من خلف المدافعين كاد أن ينفرد بها سيف الدين الجزيري لكن خرج حارس بتروو اتليتكو وأبعد الكرة عن منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 23 استغل جيرادي لاعب بترو اتليتكو غفلة دفاعية من لاعبي الزمالك، وانطلق بسرعة فائقة ومرر كرة لجليسون مهاجم الفريق الانجولي وسجل أول هدف في مرمى الزمالك.

وحاول الزمالك الرد في نفس الدقيقة، وصنع هجمة رائعة وصل بها لمرمى بترو اتليتكو وسدد خلالها محمود حمدي الونش رأسية ارتطمت بالعارضة وضاع على الزمالك هدف التعادل.

وفي الدقيقة 36 سجل فينتو لاعب بترو اتليتكو الهدف الثاني عن طريق متابعة داخل منطقة الجزاء.

وحمت العارضة فريق بترو اتليتكو مرة أخرى في الدقيقة 43 من عمر المباراة، من صاروخية زيزو الذي سددها من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر أوباما وبن شرقي لاعبا الزمالك فرصتين مؤكدتين في بداية شوط المباراة الثاني، ولم يتمكن لاعبو الزمالك من مباغتة بترو اتليتكو وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 54 سدد بن شرقي كرة رائعة من فوق حارس مرمى بترو اتليتكَو أنقذها الحارس ببراعة وحرم الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

وصنع شيكابالا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 من تمريرة ساحرة ليوسف أوباما الذي سجل الهدف من تسديدة رائعة لم يتمكن الحارس أن يصنع أمامها شيئا.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : ويلتون جوميز

خط الدفاع : فيتكورناناكي فيدينهو – بيدرو بينتو – جواكيم ماركو كينتو

خط الوسط : إيدي ماركوس – ويليام داسيلفا سواريز – بيدرو ميجيل - اوجستو دي جيسوس

خط الهجوم : جيلسون موريرا – تياجو ليال أزولو – جارديرل لوبيز

جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – ماجد هاني – محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

