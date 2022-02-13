حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ سيدة حاضنة طفلها الصغير وتجلس على أحد الأرصفة لتبيع النعناع الأخضر مصدر رزقها الوحيد.

شاهد الفيديو:



وقالت السيدة في الفيديو: “جوزي سابني وأنا حامل في شهر وجيت على بلدي، وبقيت بصرف من بيع النعناع”.

وأوضحت سيدة النعناع، التي لم تفصح عن اسمها بالمقطع المصور، أن صغيرها يتناول لبن صناعي علبة خلال يومين، كاشفة تفاصيل عن وضع أسرتها التي تركتها وحيدة: “ أبويا متجوز وأمي متجوزة ومحدش بيسأل عليا ”.

وأشارت سيدة النعناع إلى انها لا تستطيع رفع دعوى طلاق من زوجها بسبب مصاريف المحامي ، كل ما فعلته هو التواجد يوميا بالشارع من أجل بيع النعناع .

وتابعت: “ كل اللي نفسي فيه هو شغلانة مش عايزة اتمرمط في الشارع وأوضة واحدة تجمعني مع ابني”.

وخلال المقطع المصور، قدم الشاب لها ظرفًا يحتوي بداخله على المال مقابل باقي النعناع .