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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهى: العلاقات المصرية الألمانية قائمة على الندية

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا اليوم زيارة هامة لوزيرة الخارجية الألمانية للحكومة الجديدة للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، والتي تنتمي لحزب الخضر داخل ألمانيا، وتم عقد مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، ثم تم عقد مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية بحضور سامح شكري، والسفير الألماني بالقاهرة.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المباحثات كانت عميقة وتنم عن أهمية العلاقات المصرية الألمانية في هذا التوقيت، كأحد أهم الدول الأوروبية الصديقة لمصر.

العلاقات


وتابع، أن العلاقات بين الدول تتضمن المصالح المشتركة، والعلاقات بين مصر وألمانيا قائمة على المصالح المشتركة و الندية وليست علاقة تابع بمتبوع.

 مشيرًا إلى أن علاقات مصر الخارجية تم إعادة هندستها وأصبحت البوصلة التي تحرك هذه العلاقات هي بوصلة المصالح المصرية لا حب ولا كراهية وإنما احترام، فنحن لا نريد من دولة أو مؤسسة ما أن تحب أو تكره، ومصر دولة تحترم باقي الدول ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتنشد السلام، ودائمًا ما يكون لدى مصر خط أحمر تجاه مصالحها واحترام الآخر لها وفقًا للقانون الدولي.


 

نشأت الديهي وزيرة الخارجية الألمانية المانيا السفير سامح شكري العلاقات المصرية العلاقات المصرية الالمانية

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