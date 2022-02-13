ريلمي تطلق هاتف أندرويد بتصميم أنيق وتقنيات متقدمة

تستعد شركة ريلمي Realme، إطلاق أحدث هواتفها الذكية، حيث من المقرر أن تعلن قريبا عن هاتف أندرويد جديد مجهز بتقنيات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم ريلمي الإعلان عن هاتف Realme 9 Pro +، يوم 16 فبراير القادم، وسيحتوي الهاتف الرائد على متغير Sunrise Blue والذي يتميز بغطاء للوحة الخلفية مزود بخاصية تغيير لون الضوء، لتحويل اللون الأزرق الفاتح إلى الأحمر عند التعرض لأشعة الشمس.

مميزات هاتف ريلمي المنتظر Realme 9 Pro +



ويتحول ظهر هاتف ريلمي المنتظر Realme 9 Pro +، للون الأحمر بدلا من الأزرق خلال 3 ثوان فقط، من خلال تغير لون الضوء Light Shift Design، حيث يمكنه للجهاز إظهار تأثيرات ضوئية مذهلة لضوء الشمس او الأشعة فوق البنفسجية خلال النهار.

وتبعا للمعلومات، سيأتي هاتف ريلمي +Realme 9 Pro بشاشة من نوع Super AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بدقة عرض 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبغ 90 هرتزا، ومعدل سطوع يبلغ 409 شمعة في المتر المربع.

هاتف ريلمي +Realme 9 Pro

وسيعمل هاتف ريلمي +Realme 9 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، والطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع معالج رسوميات Mali-G68 MC4، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

هاتف ريلمي +Realme 9 Pro

ومن المتوقع أن يقدم هاتف ريلمي +Realme 9 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر IMX766 من سوني، والتي تعمل بخاصية التثبيت البصري للصور، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستشمل الميزات الأخرى بهاتف ريلمي +Realme 9 Pro، على منفذين لشرائح الاتصال، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر ، ومنفذ شحن USB -C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، وسيحزم بطارية بقوة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشاحن السريع بقدرة 33 وات.