اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 أخرين بتهمتى القتل واستعراض القوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.
وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهانى عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر. م. م" و"زينب. س. ح" و"عبد الرحمن. س"، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلحاق الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كون المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدا حتى انقضوا عليه.