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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 أخرين بتهمتى القتل واستعراض القوة

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهانى عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر. م. م" و"زينب. س. ح" و"عبد الرحمن. س"، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلحاق الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كون المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدا حتى انقضوا عليه.

محاكمة الجمالية القتل العمد استعراض القوة سفاح الجمالية تهمة القتل قتل

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