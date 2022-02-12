بيان لتل أبيب يطالب الإسرائيليين بعدم السفر لأوكرانيا

في تتابع للدعوات الدولية لمواطنيها بمغادرة أوكرانيا، طالبت إسرائيل مواطنيها هم أيضا بمغادرة أوكرانيا ، على خلفية التوتر الذي تشهده روسيا وأوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

قال وزارة الخارجية الإسرائيلية : "بعد استمرار التوترات والمخاوف من التصعيد، تدعو وزارة الخارجية الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن ‏كما تدعو الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة أوكرانيا في المستقبل القريب إلى إلغاء سفرهم في هذا الوقت".

ودعت وزارة الخارجية وسفارتها في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.

وكونت وزارة الخارجية الإسرائيلية فريقا لإدارة الأزمة برئاسة ألون أوشبيز المدير العام للوزارة، المكلف برفع تقاريره إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وسبق أمس، أن أعلنت الوزارة بدء إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين عن أوكرانيا، وأوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى كييف.

وتستمر الجهود الدولية الرامية إلى وقف أي هجوم روسي على أوكرانيا على خلفية الاتهامات الروسية التي تقول أن أوكرانيا حرقت التزاماتها في الإتفاقات التي سبق توقيعها بعد ضم روسيا للقرم في عام ٢٠١٤.

وهاتف اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل مفكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجدد تأكيده على خفض التصعيد، كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بوتين حول نفس الموضوع، وجدد تأكيده على أن واشنطن لن تتغاضى عن أي غزو لأوكرانيا، حال وقوعه.

وسبق و ذكرت واشنطن أن روسيا ربما تقوم بغزو لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو وتقول أن الغرب يصعد الأمور وينشر التوتر في الأجواء الدولية.