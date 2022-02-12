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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول صور للطفل السوري فواز قطيفان بعد تحريره.. شاهد

أول صور للطفل السوري
أول صور للطفل السوري فواز قطيفان بعد تحريره

نشرت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم السبت، صورا للطفل السوري فواز قطيفان بعد تحريره، وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"  تحرير الطفل فواز قطيفان، مشيرة إلى أن صحته جيدة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقاطع فيديو ترصد لحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.

وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" السورية "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".

من جانبه، قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، على فيسبوك "وأخيرا بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر، عاد الملاك البريء لحضن أهله الدافىء، ألف الحمد لله على سلامتك يا عمو فواز.. وألف مبروك لأهله وعائلته، وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والأيام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله".

وكانت عصابة قد خطفت الطفل فواز قطيفان المنحدر من محافظة درعا، وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء تعذيبه قبل أن تتحول قضيته إلى قضية رأي عام.

وبدأت مأساة الطفل السوري في الثاني من نوفمبر الماضي، عندما كان متوجها في الصباح الباكر إلى مدرسته، قبل أن يتفاجأ بـ 4 أشخاص بينهم امرأة يستقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بقصد طلب فدية من عائلته.

وكان مبلغ الفدية مرتفعا جدا، حيث طلب المختطفون نحو 700 مليون ليرة سورية، وبعد مفاوضات طويلة خفضت العصابة المبلغ إلى 500 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار.

وأكد أهل الطفل المخطوف فواز قطيفان، أنهم "تمكنوا منذ يومين من جمع مبلغ الفدية المطلوب وقدره 500 مليون ليرة سورية، وقد أرسلوا رسائل للخاطفين بخصوص الأمر، إلا أن الخاطفين لم يجيبوا بأي رد".

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