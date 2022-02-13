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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان تطلق 3 أفواج سياحية للأقصر وأسوان… وبرامج للدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ضمن الأنشطة الصيفية بحلوان 

٣ أفواج سياحية للأقصر وأسوان  للطلاب

برنامج تدريبي بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة 

دورات تدريبية للتنمية البشرية للطلاب 

 


تستعد كليات جامعة حلوان، لإطلاق العديد من الورش والدورات التدريبية ضمن الأنشطة الطلابية لإجازة منتصف العام الدراسي، إضافة إلى إطلاق الجامعة عدة معسكرات بنشاط الجوالة بجانب مسابقات رياضية.

ومن  هذه الأنشطة أعلنت الادارة  العامة  للنشاط الاجتماعي  برعاية شباب الجامعة عن إطلاقها مجموعة من الرحلات خلال شهري فبراير و مارس ٢٠٢٢ .

وصرحت الإدارة أن هذه الرحلات تشمل ٣ افواج لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان. وتشمل هذه الأفواج مواعيد " ٢٥ فبراير ، ٢٧ فبراير ، ١ مارس "

وأوضحت الادارة ان الزيارة تشمل مصروفات التنقل والمبيت والطعام ، ونوهت أنه علي الراغبين بالحجز سرعة التواصل مع إدارة النشاط الاجتماعي بالكليات المختلفة بالجامعة . 

كما  انه قد اعلنت  كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، عن بداية دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ إلى الخميس ١٦يونيو ٢٠٢٢.


ونوهت الكلية بأن الدراسة بالدورة ١٢ أسبوعا، ٦ أسابيع قبل رمضان، وتتوقف فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك  ثم استكمال ٦ أسابيع بعد رمضان، عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة أساسيات الرسم والجرافيك.


ولكل دورة من دورات الدراسات الحرة عدة اختبارات، حيث إن هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتين بقسم التصوير، أما عن بقية الدورات بدون اختبار.

 

وقد كما قد أطلقت  وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، خلال إجازة نصف العام، عن تنظيم برنامج تدريبي عن  “صناعة الكاريزما ولغة الجسد" وتستمر ، حتى الخميس 17 فبراير 2022م، بمدرج 8 أ بالحرم الجامعي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المنعم، مدير الإدارة.

وتتضمن محاور الدورة فيما يخص الكاريزما، مفهومها ونشأتها وتطورها وأهميتها وأنواعها، والفرق بين كاريزما القائد والزعيم والنجم والمدير، وكيفية صناعة الشخصية الكاريزمية، وعلاقة الكاريزما بلغة الجسد، والكاريزما التراكمية والثقة بالنفس، وعلاقة الكاريزما بالثقة بالنفس، والكاريزما الموقفية، والكاريزما الفطرية والمكتسبة، وخصائص الشخصية الكاريزمية، وقياس الشخصية الكاريزمية، وبناء الكاريزما، والكاريزما الإعلامية، وأسرار الكاريزما، وحرية الإعلام بين كاريزما الإعلامى وسحر التقنيات، وتأثير الكاريزما الإعلامية فى الجمهور.

‎وفيما يخص لغة الجسد، تتضمن تعريف لغة الجسد والاتصال الفعال، ومفهومها وأهميتها، والنشأة والتطور، وثقافة لغة الجسد وفوائدها واستخداماتها، ونماذج وتطبيقات في لغة الجسد، والإيماءات الجسدية والإشارات وتطبيقات وأسئلة، والمسافات بين الأشخاص في المواقف المختلفة، ومحاذير المسافات، والمصافحة والابتسامة ولغة العيون، وأنواعها وقراءة الآخرين أثناء المقابلة، ولغة الجسد والإعلام وتأثيرها على الإعلاميين والسياسيين والجمهور، وورشة عمل وتطبيقات عملية.

جامعه جامعة حلوان الانشطة الطلابية الدورات التدريبية اجازة منتصف العام كلية الفنون الجميلة

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