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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الديهي» عن حصول الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية: شرف كبير للكرة المصرية|فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النادي الأهلي حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات للمرة الثانية على التوالي و للمرة الثالثة في تاريخه.  

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذا شرف كبير للكرة المصرية، معقبًا: "مبروك للنادي الأهلي".

الميدالية البرونزية

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالإمارات بعدما حقق فوزًا كاسحًا على الهلال السعودي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث والرابع.

وبدأ النادي الأهلي مسيطرا على الكرة منذ انطلاق اللقاء محاولا خرق دفاعات الهلال الذي يقف بـ 6 لاعبين في منطقة ضربة الجزاء أمام هجمات الأحمر.  

ونجح النادي الأهلي في ضرب دفاعات الهلال مبكرا وسجل الهدف الأول ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 8 من المباراة، وبعدها طرد الحكم بيرير لاعب فريق الهلال السعودي في الدقيقة 14 ليعود ياسر إبراهيم ويسجل الهدف الثاني لـ الأهلي  في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 28 طرد الحكم ، اللاعب محمد كانو قائد فريق الهلال السعودي، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث بعد مراوغة دفاعات الزعيم .

نجح عمرو السولية في تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الأهلي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء .



 

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