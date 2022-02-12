تجربة ممتعة .. أشرف عبد الباقي عن " كنز الدنيا " : اهتمام الرئيس السيسي بيهم خلانا نشوفهم بشكل مختلف | فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقي ، تعقيبا على مسرحيته" كنز الدنيا " من أبطال " قادرون باختلاف " ، إنه استمتع بالعمل مع أبطال المسرحية ، متابعا :" بيضحكوا والناس كانت متجاوبة معاهم .. حابين يقفوا على المسرح ودي أهم نقطة " .

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي ،خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : " أنا معلملتش ليهم حاجة وهما اللي لديهم القدرة دي ، وأنا فقط ضيفتهم جوا الإطار .. ودي كانت أول تجربة مسرح ليهم والبروفات خدت شوية وقت بس متختلفش عن عن زميلهم الأخرين .

وأردف : عندهم همة وشايفين أن أي مشكلة عندهم بتميزهم عن غيرهم ، وكل واحد فيهم حاسس بنفسه ، وقيمته ، مسترسلا : " اهتمام الرئيس بيهم خلانا نشوفهم بشكل مختلف " .

وأشار " عبد الباقي " إلى أنه لم يسبق هذا التركيز على تلك الفئة ، من قبل ، وكيفية التعامل معهم ، وكيف أنهم مختلفين عن غيرهم من من يعانون من التوحد على سبيل المثال .

ولفت " عبد الباقي " إلى أن لتعامل الأمثل معهم يكون بطبيعية جدا ، حتى لا يشعروا بأن لديهم أية مشكلة ، متابعا : " بيدوا طاقة إيجابية فظيعة وبيحبوا بعض بجد وكانت تجربة ممتعة بجد " .