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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

الطفل السوري فواز
الطفل السوري فواز القطيفان

كشفت وكالة العربية السورية للأنباء، ان الشرطة السورية تمكنت من تحرير الطفل فواز القطيفان من خاطفيه، وانه بحالة صحية جيدة.

شاهد الفيديو:


وكان قد أظهر مقطع مصور، طفلا سوريا صغيرا من درعا مختطف منذ 3 أشهر، وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع مبلغ كبير من المال لقاء إعادته إليهم.


وانتشر هاشتاج أنقذوا الطفل فواز قطيفان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاهتمام الشديد بمعاناته.
وكتب أحد مستخدمي الفيسبوك على صفحته: "هاد الطفل من سوريا وتحديدا من درعا واسمه (محمد فواز قطيفان) وعمره 6 سنوات تم اختطاف الطفل من عدة أشهر من قبل مجهولين. الخاطفون طلبوا فدية بقيمة 500 مليون ليرة سوري. ما يعادل 124 ألف دولار. اليوم بعتوا فيديو لأهل الطفل وهو عاري بالطقس البارد وكانوا عم يضربوه بكل وحشية وبدون أي رحمة وهو عم يترجاهن "مشان الله ما تضربوني ".
وأضعف: "أنا نشرت الفيديو بس إدارة الفيسبوك حذفوه لأنه مخالف للمعايير. بكل الأحوال الفيديو موجود بالتعليقات.
ونشرت عصابة الخطف المجهولة في محافظة درعا (الخاضعة لسيطرة مليشيا أسد منذ 4 سنوات)، فيديو يظهر قيام أشخاص بجلد الطفل “فواز محمد القطيفان” (6 سنوات) للضغط على أهله في بلدة إبطع بريف درعا، بدفع المبلغ المطلوب لإطلاق سراحه وهو 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 140 ألف دولار.

شاهد الفيديو:
 

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