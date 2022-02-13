الإماراتي عامر عبدالله : موسى وبرنامجه على مسئوليتي الاكثر تأثيرا في المنطقة العربية

أشاد عامر عبد الله المعلق الرياضي الإماراتي بما يقدمه الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه على مسؤليتي في قناة صدى البلد ، حيث قال لي الشرف ان اتحدث في برنامج كبير صاحب قيمة عظيمة ومصداقية كبيرة ومؤثر في المجتمع العربي

كما وجه تحية لكل الزملاء الذين شاركوا في نقل الحدث الكبير مونديال العالم للأندية ووجه تحية خاصة لمصر وأهلها وتمني كل التوفيق للشعب المصري..



ومن جانبه وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لـ المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله الذي تغزل في مصر وشعبها والنادي الأهلي خلال تعليقه على مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية



وتابع :" نشكر الأخ والشقيق عامر عبد الله على حديثه المتميز عن مصر وشعبها وجيشها وكل الشكر لكل الأشقاء في الإمارات ".

وهنأ المعلق الإماراتي عامر عبدالله، النادي الأهلي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الفوز على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال عامر عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حديثي عن مصر اليوم من القلب".

وأضاف عامر عبدالله: "الشعب المصرى طيب ونقي ومحب للجميع والكلمة الطيبة تفرق معاه بشكل كبير، وتلقيت مكالمات كثيرة اليوم من المصريين".

وتابع عامر عبد الله: "مصر عظيمة وشعبها عظيم، لا ننسى أفضال مصر علينا ولا ننسى وقفة مصر معنا في الكثير من المواقف".

وأكمل عامر عبد الله: "طالما مصر بخير إحنا بخير ومصر شيء جميل في حياتنا كـ عرب، مصر دولة لا تتنازل عن شموخها ومصر بلد عظيم ذكر في القرآن الكريم".