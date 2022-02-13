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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبدالباقي : الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بذوي الهمم

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن ذوى الهمم من أولويات وزارة التضامن والشركة المتحدة، ويقدمون لهم الدعم من خلال الأفكار التي تظهر الأطفال في أفضل صورة، بالتزامن مع تغيير طريقة تعامل المواطنين معهم، خاصة بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا ضرورة استكمال تلك الجهود من خلال الأعمال الفنية.

 

فقرة «اسأل الرئيس» انطلاقة ذوى الهمم 

وأوضح «عبدالباقي» في تصريحات تلفزيونية، أنه بدأ العمل على تلك الفكرة من خلال تقديمه فقرة «اسأل الرئيس»، ومرافقته لعدد من الأطفال ذوى الهمم، لافتا إلى أن «الرئيس قال لأحد الأطفال إن أشرف عبدالباقي عامل مسرح وممكن تشاركي معاه»، مشيرا إلى أنه من هنا كانت الانطلاقه لتقديمهم في عرض مسرحي بشكل يليق بهم، وجرى تدريبهم خلال شهرين بدءا من التعرف على أهل هؤلاء الأطفال، لمعرفة قصة حياتهم، والعقبات التي واجهتهم.

 

وتابع الفنان: «أجمل شيء سعادة الناس بأدوار الأطفال من ذوي الهمم، وبكون مبسوط جدا بالمشاركة معهم في الأعمال الفنية، ونحن نتقبل الأطفال بشكل طبيعي»، منوها إلى أن المسرحية عرضت خلال اليومين الماضيين، وجرى تصويرها لعرضها تلفزيونيا بعد ذلك.

 

أشرف عبدالباقي: أتمنى زيادة الفرق المسرحية

وأعرب عبد الباقي، عن أمنيته بزيادة عدد الفرق المسرحية في مصر، مثلما بدأت بـ32 فرقة قبل ذلك، خاصة بعد رد فعل الجمهور على تجربة ذوى الهمم، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بهم في الأدوار المقبلة، لافتا إلى أن أطفال متلازمة داون يعتبرون أنفسهم مصابين بصفة السعادة.

 

وأشار أشرف عبدالباقي، إلى أن التكلفة تمثل تحديا كبيرا في مواجهة المسرح، وسط ارتفاع مصروفات الإنتاج والديكور والإضاءة والإيجارات وغيرها، مؤكدا أن تجربة ذوى الهمم كان لها مردود كبير من المشاهدين والمتابعين: «ردود أفعال الجمهور جديدة ولم أشاهدها من قبل».

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