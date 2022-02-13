لقطات تجسسية ترصد ميني الكهربائية الجديدة أثناء اختبارها.. صور

رصد نموذج أولي جديد من Mini Electric يخضع لاختبارات الشتاء في شمال أوروبا قبل الإطلاق المتوقع في عام 2023، تم تصوير السيارة على الجليد وهي ترتدي كسوة صفراء مقنعة وحواف عجلات سوداء وعلامة "مركبة اختبار كهربائية" على كلا الجانبين والخلف.

وعلى الرغم من التمويه فإن شكل القرفصاء المصغر واضح للعيان وظهر النموذج الأولي بنهاية أمامية مغطاة، وتستمر مصابيحها التي تم تجديدها، وهي السمة المميزة لمنافس Fiat 500، وذلك في تلميح إلى تحديث بصري شامل للطراز.

لقطات تجسسيه ترصد ميني الكهربائية الجديدة اثناء اختبارها

سيتم بناء الطراز الكهربائي بالكامل المرتقب في الصين على منصة جديدة ومخصصة كجزء من مشروع مشترك مع جريت وول موتورز، وسيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع نوع بنزين من أكسفورد.

تمت معاينة النموذج رسميًا بواسطة Mini في نوفمبر من العام الماضي مرتديًا كسوة باللونين الأسود والأبيض، ومن المتوقع أن تقود السيارة عملية إعادة صياغة مجموعة سيارات Miniحيث تعمل العلامة التجارية على إصلاح عمليات الإنتاج قبل التحول إلى نظام الكهرباء بالكامل بحلول أوائل عام 2030.

لقطات تجسسيه ترصد ميني الكهربائية الجديدة اثناء اختبارها

تقول ميني إن السيارات ذات "محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة" ستستمر في خدمة "المجموعات والمناطق" غير المستعدة للتحول إلى السيارات الكهربائية الخالصة، ومن المحتمل أيضًا أن يتم ضم الفتحة ذات الثلاثة أبواب الجديدة بخمسة أبواب، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد، حيث ستكون سيارة ميني 2023 ذات الثلاثة أبواب رائدة في التصميم الداخلي الجديد كلياً، والذي يستخدم تقنية جديدة لتوسيع خيارات التخصيص.

لقطات تجسسيه ترصد ميني الكهربائية الجديدة اثناء اختبارها

التفاصيل غير مؤكدة لكن ميني قالت إن لوحة العدادات "ستحتوي على أسطح تعمل كلوحة يمكن للعميل تصميمها لتناسب متطلباته"، مما يسمح بشكل أساسي بإعادة تصميم المقصورة حسب الرغبة.

ستصل الفتحة ذات الثلاثة أبواب جنبًا إلى جنب مع زوج من السيارات الصغيرة الجديدة كليًا التي تم تطويرها في الصين، ومن المتوقع أن يكون أحدهما هو Minor supermini صغير الحجم للغاية والآخر كروس أوفر مدمج يقع أسفل Countryman المكبر.

لقطات تجسسيه ترصد ميني الكهربائية الجديدة اثناء اختبارها

سيتم بناء الإضافتين الجديدتين في شرق الصين بواسطة شركة جريت وول موتورز كجزء من المشروع المشترك، وسوف يساعدون Mini على تحقيق هدفها المتمثل في أن تمثل المركبات الكهربائية الخالصة 50٪ من المبيعات العالمية بحلول عام 2027، على الرغم من أنها ستقدم أيضًا بمحركات الاحتراق، وستطلق Mini سيارتها الاحتراق النهائية في عام 2025.