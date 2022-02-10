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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة ذات تصميمات حصرية.. صور

مجموعة Mini تضم ثلاثة
مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة

اكتسبت مجموعة طرازات Mini ثلاثة إصدارات خاصة جديدة، لكل منها تصميم خاص ومعدات قياسية إضافية، وقالت ميني إن الإصدارات الخاصة، المسماة Resolute و Untold و Untamed ، تؤكد على "الخصائص الفردية" لنماذجها، والتي يمكن تكييفها وفقًا لاحتياجات ومتطلبات السائق الشخصية.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 

جاء إصدار Resolute بعدة طرازات جديدة هي 3dr  و5dr  و Convertible و Electric ويوفر مظهراً بصرياً رياضياً، حيث قالت ميني أنها توفر "التعامل مع الكارتون والكاريزما".

تكتسب الطرازات الجديدة سقفاً وأغطية مرايا ملونة باللون الأبيض، في حين أن الأجزاء الخارجية الأخرى مصنوعة من البرونز، بما في ذلك محيط المصابيح الأمامية وشبكة المبرد والحواجز الجانبية ومقابض الأبواب والباب الخلفي.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 

تحصل طرازات Cooper S على شبكة المبرد والدعامات وحواف العادم باللون الأسود ومجهزة بعجلات من السبائك المعدنية السوداء مقاس 18 بوصة بتصميم Pulse Spoke وفي الوقت نفسه، تم تجهيز السيارة الكهربائية بعجلات مقاس 17 بوصة في تصميم قضبان المجموعة الكهربائية.

في الداخل تتلقى سيارات Resolute Edition مقاعد رياضية ومساند للذراعين سوداء وإضاءة محيطة وأحدث نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة وأنماط قيادة قابلة للتحديد.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 

تتمتع جميعها بإمكانية الوصول إلى طلاء Sage Green الخارجي الذي كان في السابق حصريًا لنماذج أداء  John Cooper Works، وتبدأ أسعار طرز Resolute من 22.040 جنيهًا إسترلينيًا لـ 3dr ، وترتفع إلى 25300 جنيه إسترليني للطراز القابل للتحويل.

إصدار Untold Edition يقتصر على Clubman وهو يضيف أجزاء خضراء من الجزء السفلي من الجسم، وخطوط رياضية على طول غطاء المحرك ولمسة برونزية للعجلات مقاس 18 بوصة، والشبكة المحيطة.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 

كما هو الحال في طرازات Resolute Edition تم تشطيب جزء كبير من الجزء الخارجي باللون الأسود بما في ذلك أنابيب العادم والشعارات الصغيرة ومقابض الأبواب.

اكتسبت من الداخل Clubman Untold Edition مقاعد رياضية خضراء، ومحيطًا بفتحات تهوية بلون نحاسي وشرائط لهجة خضراء.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 

تشتمل المجموعة الإضافية المضمنة بشكل قياسي على مصابيح أمامية LED قابلة للتكيف ، وأنماط قيادة قابلة للتحديد ، وإسقاط شعار ، ومجموعة إضاءة داخلية وبطانة أمامية، ويبدأ سعر Clubman Untold Edition من 28.400 جنيه إسترليني.

جاء طراز Untamed Editio حصريًا لكونتري مان، حيث قالت ميني إنها تؤكد على "طبيعة المغامرة" و "المظهر القوي" لسيارات الدفع الرباعي.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 

 

يتلقى الطلاء الخارجي Momentum Gray بالإضافة إلى الشعارات الرمادية الصغيرة ومداخل الهواء، والتنانير الجانبية، وإدراج العاكس والمآزر الخلفية، بينما يظهر رسم خاص على النوافذ الجانبية الخلفية.

يتوفر من الداخل إصدار Countryman Untamed Edition خياطة باللونين الأزرق والأخضر، ومقاعد جلدية خضراء وشرائط مميزة باللون الأزرق، كما تم تجهيز السيارة بحزمة Light Package وحزمة Excitement Package وأنماط القيادة المختارة.

تتصدر أسعار إصدار Countryman Untamed Edition النماذج الجديدة، بدءاً من 29.750 جنيهًا إسترلينياً.

مجموعة Mini تضم ثلاثة إصدارات خاصة جديدة 
MINI Resolute Untold Untamed Convertible EDITION Clubman

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