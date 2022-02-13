موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

يستهل فريق الأهلي مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

كما أشاد طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق، بأداء اللاعب أحمد عبدالقادر مع القلعة الحمراء خاصة في كأس العالم للأندية.

قال أبو زيد في تصريحات لقناة MBC مصر:" أحمد عبدالقادر هيعوض رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي، لاعب مهاري جدا وعنده الرؤية و يملك العديد من الحلول، لكنه محتاج "يتغذى شوية".

وأضاف:" لو كان هناك قصور في المنتخب المصري في أمم أفريقيا فهي كانت بسبب عدم وجود لاعب مثل أحمد عبدالقادر في مركز صانع اللعب".

وتابع:" أحمد عبدالقادر في السابق لم يكن يشارك كأساسي مع الأهلي، لكنه أمام الهلال كانت مناسبة للإعلان عن نفسه بقوة".

وأكمل:"الأهلي لديه 2 صناع ألعاب والمنتخب لا يملك صانع لعب وهذه نقطة ستنال اهتمام كيروش خلال الفترة المقبلة، وكيروش لابد أن يفكر في عناصر لديها الإبداع في مباراتي الحسم أمام السنغال ولا مجال للتحفظ".

وسجل عبد القادر هدفا في فوز الأهلي أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-0، ليساهم في حصد فريقه للميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.



وجاء في التهنئة التي أرسلها جمال علام رئيس الاتحاد إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن هذا الفوز الكبير والآداء الرائع الذي كان عليه فريق النادي الأهلي المصري يضاف إلى سجل الشرف في تاريخ الكرة المصرية.