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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

يحل فريق ليفربول ضيفًا على خصمه بيرنلي، عصر اليوم الأحد، على ملعب "تيرف مور" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي، ولديه مباراة مؤجلة ضد ليدز.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي
تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي
حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز.

كما انتظم النجم السنغالي ساديو ماني في تدريبات ليفربول الجمعة، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2021، التي أقيمت في الكاميرون.

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال للتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، الأحد الماضي، بعد الفوز على مصر بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

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