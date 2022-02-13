ولي العهد السعودي: نقل 4 % من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، نقل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال الأمير بن سلمان إن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية السعودية طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة، إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

وستساهم أسهم شركة أرامكو السعودية المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليا، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 %، إلى جانب استحداث مزيدٍ من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من (94%) من إجمالي أسهم الشركة.

واختتم الأمير بن سلمان قوله بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.