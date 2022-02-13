صدق أو لا تصدق.. الأهلي لم يخسر مع موسيماني إلا 7 مباريات فقط

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على نظيره فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما عصر أمس السبت فى كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الامارات.

وتوج المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي فى تاريخه.

وأحرز رباعية الشياطين الحمر في شباك زعيم آسيا، ياسر ابراهيم هدفين وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية هدف لكل منهما.

وقاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، النادي الأهلي منذ قيادته الشياطين الحمر في عام ٢٠٢٠، إلى منصة التتويج وحصد الألقاب محليا وقاريا وعالميا.

“صدى البلد” يسلط الضوء على كشف حساب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي منذ قدومه في شهر أكتوبر عام 2020 لقيادة الشياطين الحمر.

كل البطولات



قاد موسيماني النادي الأهلي في ٨٢ مباراة بمختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية والعالمية، فاز خلالها في ٥٥ مباراة وتعادل في ٢٠ لقاء وخسر ٧ مباريات فقط.

الدوري

خاض فريق الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني، ٤٥ في الدوري الممتاز فاز المارد الأحمر في ٣١ لقاء وتعادل النادي الأهلي في ١٢ مباراة وخسر في مباراتين فقط.

دوري أبطال إفريقيا

شارك النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في ١٨ مباراة فاز خلالها في ١٣ لقاء وتعادل في ٤ مباريات وخسر مباراة وحيدة.

كأس العالم للأندية

خاض النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني، ٦ مباريات في مونديال الأندية فاز في ٤ مباريات وخسر مباراتين.

كأس مصر

شارك النادي الأهلي تحت قيادة موسمياني في ٥ مباريات انتصر خلالها المارد الأحمر في جميع مباريات بطولة كأس مصر.



كأس الرابطة



قاد بيتسو موسيماني النادي الأهلي بالعناصر الشابة في ٥ مباريات ببطولة كأس الرابطة تعادل خلالها في ٤ مباريات وخسر لقاء وحيد.

السوبر المحلي والإفريقي

شارك النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي في ٣ مباريات سوبر محلي وإفريقي فاز خلالها في مباراتين وخسر واحدة أمام نادى الزمالك في السوبر المحلي.