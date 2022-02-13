هاني سلامة يستعيد ذكريات فيلم «السفاح» بالبوستر الرسمي

نشر الفنان هاني سلامة صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هاني سلامة في الصورة من البوستر الرسمي لفيلم السفاح، مستعيدا ذكريات العمل.

يذكر أن هاني سلامة أعلن عن بدء تصوير مسلسل “ملف سري”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر هاني سلامة صورة من أول يوم تصوير، وعلق كاتبًا: “بدء تصوير مسلسل “ملف سري” رمضان ٢٠٢٢، المسلسل انتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف/ محمود حجاج، إخراج/ حسن البلاسي، دعواتكم".