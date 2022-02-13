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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... انهيار شقيقة إبراهيم سعيد أثناء تشييع جنازة والدهما

صدى البلد

انهارت شقيقة اللاعب إبراهيم سعيد، أثناء تشييع جنازة والدها اليوم من مسجد السيدة نفيسة.


وشيع، منذ قليل، جثمان والد اللاعب ابراهيم سعيد عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء وغياب نجوم الرياضة.


وتوفى مساء اليوم السبت، والد اللاعب إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض، استلزم دخوله المستشفى للعلاج منذ عدة أيام، وفقا لما أعلنه القائمون على حساب تويتر الرسمى للاعب


وكتب حساب اللاعب: "والد الكابتن إبراهيم سعيد فى ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.. البقاء لله وحده".

 

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