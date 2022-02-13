جامعة طنطا : الكشف على 1337 مواطنًا بزفتى ضمن "حياة كريمة"

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية كفر ميت الحارون في مركز زفتى بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية، استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمود زكي، أن جامعة طنطا تسعى من خلال قوافلها التنموية الشاملة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ.1337 مواطنًا بالمجان من أهالي القرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالغربية، وأخرى توعوية بمشاركة كلية التمريض .

وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، أنه تم تحويل 81 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في جميع التخصصات.

وأضاف الدكتور الشبينى، أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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