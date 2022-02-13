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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يرتفع..

أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 13 فبراير

الدينار الكويتى أعلى
الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 13 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.


وجاءت حركة بيع  شراء العملات العربية بختام اليوم الأحد فى بنك مصر كالآتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.72 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع مقابل 51.98 الأحد الماضي بزيادة 8 قروش.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.75جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع بارتفاع قرشين

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى الأعلى سعرا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الاماراتى الدينار الكويتي بنك مصر

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