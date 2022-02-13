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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين عن برنامج الدوم: شكرا لدعم وزارتي الثقافة والرياضة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها من حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب المصرية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهرت إلهام شاهين في الصور مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلا على كتفيها، مع ميك اب رقيق يبرز ملامح وجهها.

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وعلقت إلهام شاهين علي الصور، كاتبة: “ألف مبروووك للشركه المتحده للإعلام و المنتج الأستاذ محمد السعدي الذى أصبح إسمه علامة للجودة و القيمه و النجاح لأى عمل بمشاركة أستاذ إيهاب جوهر".

وتابعت "شكراً لدعم وزارة الثقافه و وزارة الشباب و الرياضه لهذا البرنامج الرائع الذى سيتيح الفرصه لاكتشاف مواهب فنيه غنائيه و إعلاميه و فى مجال التمثيل .. أتمنى التوفيق والنجاح لمن يستحق من المواهب الحقيقيه ..مبروووووووووووك الدوم”.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم" والمقرر إذاعته عبر قناة "on-e" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عن البرنامج قائلة : "على كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يمكنه التقدم للمسابقة، حيث ستكون متاحة لجميع المشتركين من جميع محافظات مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".
البرنامج الجديد مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 سنة ، حيث تتبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم".

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