عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قتل ابنه وادعى انتحاره.. عقوبات رادعة تنتظر متهم في الجيزة

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

أبلغ أب عن انتحار ابنه البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن عثر على جثته تتدلى من سقف إحدى غرف منزل جدته بمنطقة البراجيل، في الجيزة.

txt

لثالث مرة.. حكم نهائي يحمي الداخلية من التعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة

txt

بعد حوادث الوفاة بسبب تسرب الغاز.. برلماني: إهمال وعدم توعية من الشركات


وساور رجال الشرطة الشكوك في القضية،  وذلك لانه بعد الفحص تبين  وجود آثار كدمات على الجثة من الرأس للساقين، ما ادى إلى التاكد من وجود شبهة جنائية وراء وفاة ذلك الشاب. 

تبين بعد ذلك أن الشاب لم يقدم على الانتحار كما ادعى والده .

وأظهرت تحريات المباحث والتحقيقات ارتباك الأب أثناء الادلاء بشهادته وقال خلال التحقيق معه "لقيته متعلق في السقف فنزلته على السرير وجيت بلغت".

ثم بعد ذلك اعترف الوالد باستيلاء ابنه على 20 ألف جنيه منه واختفى. وأشار إلى أنه اكتشف يوم الواقعة، مكان تواجد ابنه، فاصطحبه إلى شقته في منطقة البراجيل بدائرة مركز أوسيم، بالاشتراك مع أخيه "العم" وشقيقه، انهالوا عليه بالضرب ليعترف بمكان الأموال، لكن الشاب لم يتحمل وصلة التعذيب وفارق الحياة.

قانون العقوبات

وعاقب قانون العقوبات هذا النوع من الجرائم، نصت المادة 236 على أنه كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

الشرطة الجيزة قانون العقوبات رجال الشرطة السجن المشدد الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

4 لاعبين مطرودون من جنة كيروش.. هل يضم البرتغالي أحدًا منهم قبل مباراة السنغال

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

ترشيحاتنا

رئيس دينية النواب: تصنيف السعودية للإخوان جماعة إرهابية موقف كل عقلاء العالم

أهلي طرابلس يباغت بيراميدز بهدف مبكر

بعد قبلة خالد النبوي وشيرين رضا .. هادي الباجوري يدافع عن المشاهد الساخنة.. فيديوجراف

واشنطن: لا يمكن التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

إزاى ده حصل.. أسماء جلال تكشف حقيقة زواجها

الأعلى للشئون الإسلامية: مصر قادرة على إنشاء مفوضية عالمية للتربية على قيم التسامح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ