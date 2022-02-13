قتل ابنه وادعى انتحاره.. عقوبات رادعة تنتظر متهم في الجيزة

أبلغ أب عن انتحار ابنه البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن عثر على جثته تتدلى من سقف إحدى غرف منزل جدته بمنطقة البراجيل، في الجيزة.



وساور رجال الشرطة الشكوك في القضية، وذلك لانه بعد الفحص تبين وجود آثار كدمات على الجثة من الرأس للساقين، ما ادى إلى التاكد من وجود شبهة جنائية وراء وفاة ذلك الشاب.

تبين بعد ذلك أن الشاب لم يقدم على الانتحار كما ادعى والده .

وأظهرت تحريات المباحث والتحقيقات ارتباك الأب أثناء الادلاء بشهادته وقال خلال التحقيق معه "لقيته متعلق في السقف فنزلته على السرير وجيت بلغت".

ثم بعد ذلك اعترف الوالد باستيلاء ابنه على 20 ألف جنيه منه واختفى. وأشار إلى أنه اكتشف يوم الواقعة، مكان تواجد ابنه، فاصطحبه إلى شقته في منطقة البراجيل بدائرة مركز أوسيم، بالاشتراك مع أخيه "العم" وشقيقه، انهالوا عليه بالضرب ليعترف بمكان الأموال، لكن الشاب لم يتحمل وصلة التعذيب وفارق الحياة.

قانون العقوبات

وعاقب قانون العقوبات هذا النوع من الجرائم، نصت المادة 236 على أنه كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.