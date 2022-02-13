عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

شنت أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات و وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الاشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

 

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.

 

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار 101 ز و 220 ز بحدائق الاهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجاري استكمال الحملات بصفة دورية.

273717904_365504452082699_4935791496706673348_n
273717904_365504452082699_4935791496706673348_n
273785637_635268984394956_7015974661854953479_n
273785637_635268984394956_7015974661854953479_n
273635274_474597584366283_5603932571629488216_n
273635274_474597584366283_5603932571629488216_n
273580006_3171133426504737_7753734843683454570_n
273580006_3171133426504737_7753734843683454570_n
273541230_273902124880919_1825347270035660836_n
273541230_273902124880919_1825347270035660836_n
273226142_738070327178563_2705734626084525599_n
273226142_738070327178563_2705734626084525599_n
الجيزة محافظ الجيزة حملة اشغالات حدائق الاهرام محافظة الجيزة رصد المخالفات حملة إشغالات مكبرة قطاع هضبة الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

مجلس الشيوخ يقر إجازة أبوة للوالد لمدة يوم واحد

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الشباب لنواب الشيوخ: ندعم النشاط الرياضي ونشجع الاستثمار فيه دون تدخل

"الأهلي" عن لقاء ديانج وكانتي: "نصف كوكب الأرض في أمان"

خبير: إجراءات الرئيس التونسي "ضرورية" لتفكيك شفرة الفساد

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

عودة الملك.. محمد صلاح وساديو ماني يقودان تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

نيفين جامع : مصر في المرتبة 22 بمجال تدوير المخلفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

تحذير.. فئران المنازل تهدد العالم بمتحور جديد من كورونا

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

فيديو

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

بشكل مفاجئ.. عوامل دفعت عبد الله السعيد للاعتزال دوليًا

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ