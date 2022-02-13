الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام

شنت أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات و وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الاشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار 101 ز و 220 ز بحدائق الاهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجاري استكمال الحملات بصفة دورية.

273717904_365504452082699_4935791496706673348_n

273785637_635268984394956_7015974661854953479_n

273635274_474597584366283_5603932571629488216_n

273580006_3171133426504737_7753734843683454570_n

273541230_273902124880919_1825347270035660836_n