الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام

شنت أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات و وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الاشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.
كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار 101 ز و 220 ز بحدائق الاهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجاري استكمال الحملات بصفة دورية.