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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

34 مليون مواطن مسجلون ببيانات وزارة التضامن 

صدى البلد

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج فرصة بروتوكول تعاون مع  عدد 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية و دولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 35000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

قال عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة، إن التمكين الاقتصادى مفاهيمه كثيرة وو وزارة التضامن  بها 34 مليون شخص موجودين بقاعدة بيانات الوزارة منهم 44% فى سن العمل.

وأوضح الشبراوى، فى بيان، أنه على معرفة بالمستفيدين من البرنامج لإخراج القادرين على العمل منهم وتأهيلهم  من خلال جلسات تعديل السلوك للتعريف على خدمات التمكين الاقتصادى، وإقناعهم بالدخول لسوق العمل، ووضع التدخل بناء على المقومات الرئيسية الموجودة فى المكان، وخلق فرص عمل من خلال وحدات التدريب والتوظيف

وأشار إلى أنه تم رفع قدرات الجمعيات لتدريب وتوظيف المستفيدين من تكافل وكرامة وتأسيس شبكة لمتطوعى التمكين الاقتصادى  «داعم»، مؤكدا أنها عبارة عن شبكة من متطوعة التمكين الاقتصادى تتفاعل مع المجتمع المحلى ، ليصبح المتطوع قادر على استكشاف مهاراته  وودممكن بأدوات لتفعيل قدراته للوصول للاستقلال المادة ومساندة الأسر لمكافحة الفقر . 

من جانب اخر أكد أنه تم تدريب 144 قائدا مدربا لمتطوعى التمكين الاقتصادى، و650 متطوعا، بأكثر من 30 قرية وبالتعاون مع 30 جمعية شريكة.
 

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