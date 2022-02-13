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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. إطلاق أول مسابقة للطلاب العرب لاستكشاف القمر

الإمارات
الإمارات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إطلاق أول مسابقة للطلاب العرب لاستكشاف القمر تحت عنوان تجربة على القمر.

وحسب صحيفة “البيان” جري إطلاق المسابقة من قبل برنامج الفضاء المداري بالاشتراك مع كليات التقنية العليا في الشارقة، على هامش أسبوع "الإمارات تبتكر" بجناح الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق "تجربة على القمر" الطلابية في عام 2024 كأول مهمة طلابية للطلاب العرب لاستكشاف القمر.

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ودعت ندى الشمري قائد فريق برنامج الفضاء المداري بكليات التقنية العليا بالشارقة الطلاب من جميع الجامعات إلى التقديم للمسابقة.

وأوضحت أنه لا يتعين على الطالب امتلاك أي خبرة في هذا المجال، لأن المسابقة تمثل فرصة تعليمية للطلاب، من خلال تشكيل الفريق الخاص بك وتجهيز فكرتك قبل 28 مايو المقبل.

وسيتم الإعلان عن الفائز في 16 يوليو المقبل، فيما تستمر التحضيرات حتى يناير 2023 عبر اختبارات عدة للوصول إلى تجربة الإطلاق إلى القمر، بحسب الشمري.

وتهدف المسابقة إلى "تشجيع وتمكين الطلاب لتطوير وتصميم وإجراء تجارب من أجل زيادة الوعي بشأن مهمات الفضاء وإمكانيات البيئة هناك، وتأثير علوم الفضاء في الإنسانية".

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