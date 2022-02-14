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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا.. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة عين شمس

تعقد كلية التجارة جامعة عين شمس المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال، تحت عنوان " تعيين الخريجين الجدد " الممارسات والاتجاهات الحالية في ظل جائحة كورونا والتى ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة ( UCCD) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة أ.د. اجلال حافظ.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور خالد قدري عميد كليه التجارة.

وصرح أ.د. خالد قدرى أن الهدف من المائدة فتح أفاق لخريجى كلية التجارة بجامعة عين شمس في تحديد المسار الوظيفي لهم ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل متميزة.

وجدير بالذكر استضافت كلية التجارة بجامعة عين شمس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمناقشة رسالة دكتوراة مهنية DBA، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

أعرب الدكتور خالد قدرى عميد الكلية عن سعادته لتلبية الوزير للدعوة مما أثرى المناقشة وكذلك عن شكره لرئيس الجامعة، الدكتور محمود المتينى لاستقباله والترحيب بالوزير، مؤكدا حرص الجامعة على تكامل دور البحث العلمى فى الجامعة مع الممارسات التطبيقية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.  

أوضحت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوع الرسالة يأتى فى سياق الخطة البحثية التى تتبناها الكلية وربطها بتطوير الأداء للمنظمات والوزارات المختلفة وذلك فى ضوء الخطة البحثية المعتمدة من قبل قطاع الدراسات العليا بالجامعة بقيادة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أوضحت أن الرسالة بحثت العلاقة بين تطبيق ممارسات الجودة الشاملة وأثرها على تحسين الأداء المالى للأندية الرياضية الاستثمارية فى مصر. حيث تكونت لجنة الحكم والمناقشة من  الدكتور خالد قدرى أستاذ إدارة الأعمال وعميد الكلية رئيسا لجنة المناقشة، والدكتور نادر البير أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال مشرفا، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عضوا من الخارج.

كلية التجارة جامعة عين شمس تعيين الخريجين الجدد المائدة المستديرة الأولى أصحاب الاعمال المركز الجامعي للتطوير المهنى

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