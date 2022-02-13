التراث.. كنوز الماضي للمستقبل.. كتاب لـ كرار حيدر علي

صدر حديثا كتاب "التراث.. كنوز الماضي للمستقبل"، للكاتب كرار حيدر علي، يكشف من خلاله عن أهمية التراث للحفاظ عليه، من أجل المستقبل، والأجيال القادمة.

وقال الكاتب كرار حيدر، إن التراث يعكس مدى ارتباط الانسان ببيئته ومجتمعه، ويتجلى هذا الأمر من خلال الأزياء والفنون التقليدية والعادات والتقاليد التي يعتز بها كل مجتمع في مكانه، إضافة إلى بعض الأنشطة والفعاليات التراثية المختلفة.

فضلا عن المواقع الأثرية وقلاعها التي تقف شامخة في أرجاء الدول، فلابد من الحفاظ عليها من خلال سلسلة الإصلاحات والترميم المستمر وتيسير إمكانية الوصول والتعرف عليها وتوفير التسهيلات اللازمة.

وأضاف أن الثقافة تعد غنية وخصبة بما يميزها من عادات وتقاليد وفنون شعبية تكلل احتفالاتها وأعيادها ومناسباتها، إذ يشتهر كل مكان بفنونه الشعبية المنفردة، ولا بد من تشجيع المواطنين على الاستمرار فيها وتعليمها للأجيال القادمة.