لكزس LX 600 F موديل 2022 تخضع لاختبار الداينو .. فيديو

عرضت لكزس سيارة LX الجديدة كليًا قبل بضعة أشهر لتقدم فصلًا جديدًا في قصة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وتبنى محرك 2022 LX تقليص حجم المحرك عن طريق التخلص من محرك V8 سعة 5.7 لتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي لمحرك V6سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو، على الرغم من ذلك توفر الأسطوانات الست المعززة مزيدًا من القوة وعزم الدوران أكثر من ذي قبل.

لكزس LX 600 F موديل 2022

يعتبر محرك V6مزدوج التوربو المستخدم في LX 600 هو نفس الكتلة الموجودة في سيارة السيدان الرئيسية للشركة LS 500ومع ذلك فإن نغمة LX 600 توفر قوة حصانيه أقل من LS 500، ولكنها تعوضها عندما يأتي إلى عزم الدوران، في حين أن طراز LS تأتي بقوة 416 حصاناً (310 كيلوواط) بينما يتوفر طراز LXبقوة 409 حصان (305 كيلو وات)، وبالنسبة لعزم الدوران، تسحب LX 479رطلاً (650 نيوتن متر) مقارنةً بتصنيف LS '443رطل قدم (600 نيوتن متر).

لكزس LX 600 F موديل 2022

أراد فريق EKanoo Racing معرفة مقدار هذه القوة التي تذهب إلى الطريق من خلال استخدام جهاز داينو لمعرفة ذلك، إذا كانت EKanoo Racing تبدو مألوفة، فهي نفس شركة الضبط التي أجرت تجربة ديناميكية على سيارة Land Cruiserالجديدة، وتجدر الإشارة إلى أن لاندكروزر التي تم اختبارها كان لها نفس محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو، لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تعمل نسخة Lexus badged.

لكزس LX 600 F موديل 2022

وزعت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات 370 حصانًا (276 كيلو وات) على الطريق حيث كان يجب أن تطابق LX 600مع هذا الرقم على الأقل، وكان النموذج الذي استخدمته EKanooيبلغ 9 أميال (17 كيلومترًا) فقط على مدار الساعة، لذلك لا يزال محركها صديقًا للبيئة.

لكزس LX 600 F موديل 2022

أنتج أفضل تشغيل على dyno 362 حصانًا (270 كيلووات)، ولشركة التوليف لديها تفسير معقول للنتيجة، حيث تعتقد أن التصنيف الأدنى يرجع إلى سبائك F Sportالثقيلة بقياس 22 بوصة، وكانت سيارة لاند كروزر التي اختبرتها سابقاً ترتدي جنوط معدنية بقياس 20 بوصة.

لكزس LX 600 F موديل 2022

يقول EKanoo Racing أن محرك V6مزدوج التوربو الجديد أكثر قوة مقارنة بمحرك V8الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي، إذا تم الاخذ في الاعتبار خسائر مجموعة القيادة على dyno، فإن الرقم قريب جدًا أيضًا من مطالبة الشركة المصنعة.