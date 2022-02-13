تكريم أوائل الجمهورية والمحافظة في مسابقة الأبحاث لجميع مراحل التعليم

قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بتكريم أوائل الجمهورية والمحافظة في مسابقة الأبحاث لجميع مراحل التعليم والتي تنظمها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم، حيث حصدت الطالبة/ فاطمة صلاح خديوي - مدرسة الأقصر الإعدادية بنات "المركز الأول علي مستوي المحافظة"، وكلا من الطالبة/ ملك حمدي سيد أحمد - مدرسة أبو العلا الابتدائية، والطالبة/ ريتاج محمد ابو الحسن - مدرسة أرمنت الابتدائية المشتركة مركز أول علي مستوي المحافظة، والطالبة / خلود رمضان احمد، والطالبة/ هبة محمود - مدرسة أرمنت الفنية بنات - اول مرحلة ثانوي محافظة.



كما قام وكيل الوزارة بتكريم مسئولي مشروع الهجرة الغير شرعية المنفذ في محافظة الأقصر، والتي تشرف عليه سفيرة الهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الخارجية والمنفذ في المدرستين الأقباط الإعدادية بنين والثانوية الفنية بنات.

كما تم تكريم مسئولي حملة ١٠٠ مليون صحة للأنيميا والتقزم التي نفذت بجميع المراحل الابتدائية.



وتم تكريم مدرسة أرمنت الابتدائية بنات لفوزها علي مستوي المحافظة في مشروع المراجع البيئية، وحظي بالتكريم مديري المدارس المنفذين لجمعية الهلال الأحمر وجهاز شئون البيئة ومشروع الرعاية الصحية.



وتضمن التكريم مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المنفذين لمبادرة رئيس الجمهورية في تطعيم جميع العاملين بالتعليم ( لقاح كورونا) لعدد ٢١ ألف عامل، ومبادرة تلقيح طلاب الثانوي والاعدادي لعدد ٤٧ ألف طالب .

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