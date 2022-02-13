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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشهد من "اللي ملوش كبير".. أحمد العوضي: لما تفكرك إن بكرا عيد الحب

مسلسل اللي مالوش
مسلسل اللي مالوش كبير

نشر الفنان أحمد العوضي صورة لمشهد من مسلسل “اللي مالوش كبير”، بصحبة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي علي الصورة مازحًا مع المتابعين، كاتبًا: “لما تحاول تفكرك إن بكرا عيد الحب ..”.

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جدير بالذكر أنه احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 42، ونشر المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، ظهر فيه وهو يغني لها اغنية (بحبك أية) والتي اختارها الفنان أحمد العوضي كهدية لها .

ونشر عمر كمال الفيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب معلقا من خلاله: أغنية " بحبك أيه " هدية أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز ف عيد ميلادها .

وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد".

ورغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

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