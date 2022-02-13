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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أب يستغيث: قلت لزوج بنتي بنشترى راجل لكنه وضع قدمه على رقبتها وضربها

صدى البلد

رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد ٢"، قصة فتاة من الشرقية تدعى "أسماء"، أخذ منها طليقها طفلها الرضيع بالقوة واختفي منذ 7 اشهر  .

وقال والد الفتاة أسماء ، أنه عندما تقدم إليه زوج أبنته أخبره قائلا:" مش عايز حاجه منك بنشترى راجل يصون بنتى".

وأكد والد الفتاة، بعد الزواج بسنة و4 شهر بدأت المشاكل وبدأ الاعتداء عليها بالضرب وحرمانها من زيارتنا، معقبا:"مرة جوزها حط رجله على رقبتها وفضل يضرب فيها".

قصة أسماء

و أوضحت أسماء أنها من الحسينية بالشرقية، وتقدم لها عريس من القاهرة، وتزوجا، وبعد الزواج كانت والدته تعتدي عليها بالضرب، وعندما تشكو له كان طليقها يكيل لها الضرب أيضا.
 

وتابعت أسماء قائلة:" حماتى كانت بتضربنى الـ 24 ساعة من غير سبب لدرجة أنها قالت لطليقى يا أعيش معاها و اضربها يا اسيب البيت وامشى".


وأضافت أسماء، أن حماتها وزوجها اعتدوا عليها بالضرب لإنها قامت بغسل الثلاجة، فذهبت غاضبة إلى منزل ابيها، وتدخل الجيران وتم إرجاعها مرة أخرى".

قصة فتاة الفتاة أسماء زوج ابنته الضرب الحسينية

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