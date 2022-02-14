أستاذ تمويل: انتشار عملات البيتكوين لا تعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للدول

قال الدكتور هشام ابراهيم، استاذ تمويل واستثمار بجامعة القاهرة، إن العملة عادة تعبر عن الوضع الاقتصادي للدولة والعملة التقليدية خلفها جهة مسئولة عنها ويكون البنك المركزي، موضحا أن العملة التقليدية لها مصداقية والبنوك المركزية لا تتدخل في سعر الصرف ولكن القانون يتيح للبنك المركزي التدخل لإيقاف التعاملات مع عملات تؤثر بغير الحقيقة.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن العملات الافتراضية ظهرت في عام 2008 وهي شيء ليس له أساس وكل فترة زمنية تستجد أمور وتعاملات ولكن ليس كل ما يستجد يحافظ على الوضع الاقتصادي".

واستكمل: "العملات الرقمية مثل بيتكوين لا تعبر عن وضع اقتصادي حقيقي، ومش معنى أنها تنتشر بسرعة يبقى نتحرك اقتصاديا فى اتجاهها ولا يعنى انتشارها في بعض المناطق أنها الاكثر تعبيرا عن الحالة الاقتصادية".