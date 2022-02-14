حسام موافى : يجب وقف أي علاج أو مسكنات لم يكتبها الطبيب ..فيديو

ناشد الدكتور حسام موافى ، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، بإصدار قرار للصيدليات بعدم صرف أو بيع أي أدوية دون روشتة طبيب.



وأضاف موافي خلال حوار تلفزيوني في برنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة Etc ، أن من كل ١٠٠ شخص مريض بالكلي، منهم ٥٠ شخص بسبب تناول مسكنات دون الرجوع لطبيب".

وطالب أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، المواطنين بتناول الخضروات والفواكه ، خاصا التي تحتوى على فيتامين سي ، على سبيل المثال التفاح والليمون، مع وقف أي علاج أو مسكنات لم يكتبها الطبيب ".