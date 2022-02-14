أخبار التوك شو| أب يستغيث: زوج بنتي وضع قدمه على رقبتها وضربها.. خبراء: خطة الغزو الروسي لأوكرانيا تبدأ بإنزال بحري وغطاء جوي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

خبراء عسكريين: خطة الغزو الروسي لأوكرانيا تبدأ بإنزال بحري وغطاء جوي

أذاعت سكاى نيوز عربية، تقريرا حول خطة روسية محكمة لغزو أوكرانيا المحتمل، عبر ثلاث مراحل.

عمرو أديب عن إجازة الزوج في ولادة زوجته في قانون العمل الجديد: ليه يوم واحد مش هيلحق.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، أنه علي مدار الشهور الماضية قام مجلس الشيوخ بمناقشة تعديلات في قانون العمل وتحدثوا عن إجازة الزوج عند ولادة زوجته .



اتصالات النواب: شركات المحمول تواجه صعوبات في تراخيص إنشاء أبراج تقوية الشبكات

أكدت الدكتور مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة في تغطية شبكات المحمول، موضحة أن الأزمة لها عدة أسباب ولكن هناك تطور في بناء الأبراج بشكل عام والمفترض أن نرى طفرة في خدمات الاتصالات سواء المكالمات أو الانترنت خلال منتصف العام الحالي.

نهال طايل تنفعل على خال زوج اعتاد ابن اخته ضرب زوجته

رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد ٢"، قصة فتاة من الشرقية تدعى "أسماء"، أخذ منها طليقها طفلها الرضيع بالقوة واختفي منذ 7 اشهر .

لجنة كورونا: أوميكرون ليس دور برد.. واللقاحات لا تؤثر على الإنجاب.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الدول الأوروبية التي رفعت القيود وصلت لمرحلة متطورة من التطعيم باللقاحات تتجاوز 70% من المستهدف.

حسام حسني: نمتلك 70 مليون جرعة لقاح لكورونا و30% تلقوا التطعيم

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الدول التي رفعت القيود التي وضعتها لمواجهة فيروس كورونا قامت بذلك بعد تحقيق النسبة الخاصة بالتطعيمات لمواطنيها وهى ٧٠% .

أب يستغيث: قلت لزوج بنتي بنشترى راجل لكنه وضع قدمه على رقبتها وضربها

رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد ٢"، قصة فتاة من الشرقية تدعى "أسماء"، أخذ منها طليقها طفلها الرضيع بالقوة واختفي منذ 7 اشهر.

الصحة: متحورات كورونا كثيرة ولا يوجد سلالات مثيرة للقلق بعد أوميكرون.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة والسكان ، إنه حتي الأن لا يوجد متحورات من فيروس كورونا مثيرة للقلق ، مؤكدا أن التحورات تحدث للفيروس يوميا وهي عبارة عن تغيرات في الشفرة الجينية للفيروس .



حسبي الله ونعم الوكيل في زوجي.. أسماء تستغيث: عاوزة ابني

رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد ٢"، قصة فتاة من الشرقية تدعى "أسماء"، أخذ منها طليقها طفلها الرضيع بالقوة واختفي منذ 7 اشهر.

وزير الأوقاف: من يتسبب في إسقاط الدولة لا يتحدث عن حقوق الإنسان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إن الدولة تقع في المرتبة الأولى ومن خلالها تقر جميع الحقوق فلا حياة بلا وطن ولا وطن بلا أمن ولا أمن بلا قوة تحميه فبدون وطن لا يمكن أن تكون هناك حياة.