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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبراء عسكريين: خطة الغزو الروسي لأوكرانيا تبدأ بإنزال بحري وغطاء جوي

كييف الأوكرانية
كييف الأوكرانية

أذاعت سكاى نيوز عربية، تقريرا حول خطة روسية محكمة لغزو أوكرانيا المحتمل، عبر ثلاث مراحل.

وحسب التقرير، المنقول عن خبراء عسكريين فإن خطة موسكو خلال المرحلة الأولى، تبدأ بالتوغل عبر شبه جزيرة القرم، بواسطة الدبابات والمدرعات على طول الشريط الساحلي الأوكراني، مع تنفذ انزال بالبحر الأسود لحصار مدينة "ODESSA" والتقدم نحو منطقة "TRANSNISTRIA" الموالية لروسيا.

 

وتابع التقرير، تشمل المرحلة الأولى توغل القوات الخاصة الروسية من المناطق الجنوبية لنهر "DNIEPER" لتشتيت الجيش الأوكرانى، وفى ذات الوقت تتحرك قوات موسكو من مدينة "DONBS"، بغطاء واسع للقوات الجوية لدخول الجهة الشرقية لأوكرانيا وصولا للمدن المحاذية لنهر  "DNIEPER"، الأمر الذي يسهل دخول القوات البرية عبر شبة جزيرة القرم.


وتبدأ المرحلة الثانية، بـ زحف قوات المشاة المدعومة بغطاء جوى من الشمال الغربي نحو مدينة "KHARKI" ثانى أكبر المدن الأوكرانية، أما المرحلة الأخيرة فتسعى روسيا من خلالها إلى السيطرة على جزء كبير من شرق أوكرانيا عبر انطلاق قوات من بيلاروسيا الموالية لموسكو للتوغل نحو العاصمة كييف "KYIV"

وزارة الدفاع الأمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الأحد، أن "الإدارة الأمريكية، لا تبحث مسألة فرض عقوبات "استباقية" على روسيا، بسبب الأزمة الجارية في أوكرانيا".
 

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاجون، جون كيربي، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "في الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية".
 

وأوضح كيربي أنه "إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا في الوقت الحالي، فإن العقوبات ستفقد تأثيرها الرادع".
 

وتابع: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضي قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات".

القوات الخاصة الروسية الجيش الأوكراني موسكو خبراء عسكريين بيلاروسيا

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