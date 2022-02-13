حسام حسني: نمتلك 70 مليون جرعة لقاح لكورونا و30% تلقوا التطعيم

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الدول التي رفعت القيود التي وضعتها لمواجهة فيروس كورونا قامت بذلك بعد تحقيق النسبة الخاصة بالتطعيمات لمواطنيها وهى ٧٠% .



وأضاف الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ على مسؤوليتي” المذاع عل قناة "صدى البلد" الذي يقدمة الإعلامي أحمد موسى، أن هذة الدول وصلت لحالة المناعة ولديها زيادة في الأعداد وهى أعداد بسيطة لا تستدعي دخول المستشفى وحالات قليلة جدا هى التي تدخل المستشفيات .

وأوضح أن مصر وصلت إلى من ٣٠ الي ٤٠ % من العدد المستهدف من متلقى اللقاح وأن قوافل وزارة الصحة بدأت تذهب للمواطن داخل منزله وبدأت بمحافظة المنوفية كاشفا أن مصر لديها وفرة في الجرعات وصلت ل ٧٠ مليون جرعة لقاح .