عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 14-2-2021

البناء
البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 14 فبراير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية وارتفعت أسعار الأسمنت.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 14 فبراير 2022:

سعر طن حديد عز 15150 - تسليم أرض المصنع بعد 15600 في بداية يناير.

سعر طن حديد بشاى 15050 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15400 في بداية يناير.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15300  في بداية يناير.

سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.

سعر طن حديد المراكبي 14300  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.


 اقرأ أيضا :

انخفاض 10%؜ عن الأسبوع الماضي..أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور..فيديو

وزير التموين: انخفاض أسعار جميع السلع الفترة المقبلة

الذهب يحافظ على ارتفاعه بـ 15 جنيها.. أسعار الأحد 13 فبراير

عيار 21 بـ 813 جنيها.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم.. فيديو

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 14 فبراير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1260 جنيه للطن بعد 1170 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1210 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1220 جنيها للطن بعد 1120 الأسبوع الماضي

اسمنت الصخرة 1040 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1250 جنيها للطن بعد 1140  الأسبوع الماضي

أسمنت  أسوان 1100 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1210 جنيهات للطن بعد  1090 الأسبوع الماضي

أسمنت السويس 1220 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1250 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1270 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1210 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت مواد البناء اسعار اسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الاسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

موضوعات متعلقة

السكة الحديد تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات

بعد انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 7-2-2021

بعد هبوط الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر 31-1-2021

ترشيحاتنا

وسط تهديدات الغزو الروسي.. ارتفاع كبير في أسعار برميل النفط

اكتشاف مثير.. العثور على كوكب جديد عليه حياة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

اليوم.. قيادات مكتب الإرشاد أمام محكمة أمن الدولة في قضية أحداث المنصة

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم الإثنين 14-2-2022

بعد ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 14-2-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ