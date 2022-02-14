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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: قرار بإيداع 15% من قيمة أي عقار يباع في المصارف

صدى البلد

شهدت سوريا مساء أمس الأحد صدور قرار بزيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية سكنية ام تجارية او أراضي، بنسبة تعادل 15٪ من النسبة الرائجة حسب القانون 15 لعام 2021
كما قام القرار أيضاً بتشريح السيارات لفئات حسب سنة الصنع، لتصبح نسبة السداد عبر البنك كالتالي:
– دفع 3 مليون ليرة سورية للسيارات التي سنة صنعها دون عام 2000
– دفع 5 مليون للسيارات التي سنة صنعها بين 2000 حتى 2010
– دفع 10 مليون للسيارات التي سنة صنعها بين 2011 حتى 2015
– دفع 20 مليون للسيارات التي سنة صنعها 2016 ومافوق.


كما يتضمن القرار تجميد مبلغ 500000 ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة اشهر على الاقل.
– القرار لا يشمل الدراجات النارية او الجرارات.
وانتقد ناشطون سوريون يعملون في مجال تجارة العقارات والسيارات هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي, معتبرين أنه سيحد بشكل كبير من عمليات البيع والشراء.

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