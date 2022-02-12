سوريا تكشف تفاصيل عملية تحرير الطفل فواز قطيفان

كشفت وسائل إعلام رسمية في سوريا، تفاصيل تحرير الطفل المختطف فواز قطيفان، البالغ من العمر 8 سنوات بعد نحو 3 أشهر على اختطافه من ريف درعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل قوله "بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم ومنذ 4 أيام قمنا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة بريف درعا.. وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين".

وأضاف أن "الخاطفين قطعوا تواصلهم لمدة يوم كامل بعد إلقاء القبض على هذا الشخص تحسباً منهم لأي اعترافات منه، وبما أننا لم نصرح بما اعترف به عاودوا الاتصال بعائلة الطفل مرة ثانية وتم الاتفاق على موعد لإطلاق سراحه وتسليم الفدية يوم الأربعاء إلا أنهم لم يلتزموا".

عملية تحرير الطفل فواز قطيفان

قال المسؤول السوري إن الخاطفين "تواصلوا مع عم الطفل يوم الجمعة، وأعطوه موعداً جديداً على أوتوستراد درعا دمشق باتجاه بلدة نصيب الساعة الخامسة مساء وطلبوا منه أن يتوجه والد الطفل وليس عمه، وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيستقلها وقمنا نحن بدورنا بتعميم صورة السيارة على عناصرنا التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة لكن الخاطفين أخلوا بالموعد مرة ثانية".

وذكر قائد الشرطة أن الخاطفين أعادوا الاتصال اليوم السبت ظهراً وطلبوا أن يذهب الوالد إلى مدينة نوى وحددوا منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة، والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة، موضحا أنه مع وصول والد الطفل ووالدته إلى المنطقة والمبلغ المالي معهم قاموا بترك الطفل فواز قطيفان.

وأشار الدندل إلى أن عناصر الشرطة لم يتدخلوا بهدف الحفاظ على حياة الطفل بعد تهديد الخاطفين بقتله، مؤكدا أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقاطع فيديو ترصد لحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.

قرة عينكم 🌹

لحظة وصول الطفل المخطوف #فواز_القطيفان إلى أحضان أسرته 🙏🌹 pic.twitter.com/qvr7KdEu4D — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) February 12, 2022

وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" السورية "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".

وكانت عصابة قد خطفت الطفل فواز قطيفان المنحدر من محافظة درعا، وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء تعذيبه قبل أن تتحول قضيته إلى قضية رأي عام.

وبدأت مأساة الطفل السوري في الثاني من نوفمبر الماضي، عندما كان متوجها في الصباح الباكر إلى مدرسته، قبل أن يتفاجأ بـ 4 أشخاص بينهم امرأة يستقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بقصد طلب فدية من عائلته.

وكان مبلغ الفدية مرتفعا جدا، حيث طلب الخاطفون نحو 700 مليون ليرة سورية، وبعد مفاوضات طويلة خفضت العصابة المبلغ إلى 500 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار.

وأكد أهل الطفل المخطوف فواز قطيفان، أنهم "تمكنوا منذ يومين من جمع مبلغ الفدية المطلوب وقدره 500 مليون ليرة سورية، وقد أرسلوا رسائل للخاطفين بخصوص الأمر، إلا أن الخاطفين لم يجيبوا بأي رد".