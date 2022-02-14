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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"محلية النواب" تفتح ملف تأخر تطبيق قانون المحال العامة

أحمد السجيني، رئيس
أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب

أطلق اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، تصريحات أكد فيها على أن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة. 

 

ورد ذلك في معرض رد الجزار على انتقادات النائب أحمد السجيني لتأخر تطبيق قانون المحال العامة، حيث قال الجزار، إن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن. 

 

وواصل بعدها أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم وتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري. 

 

وكان قبلها قد وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: “ لا أسير في أى مكان بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة ”.

 

وواصل بعدها أن القانون صدر في العام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات" .

حمدى الجزار التنمية المحلية احمد السجيني قانون المحال العامة وزير التنمية المحلية

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