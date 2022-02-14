جامعة سوهاج تشارك في فوج الفتاة الجامعية "هي.. قادة وقيادة" بالأقصر

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بمدينة الأقصر، الذي أقيم تحت شعار "هي .. قادة وقيادة" والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع جامعة الأقصر، خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ فبراير ٢٠٢٢.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن تنظيم الفعاليات يأتي تأكيداً على الدور الريادي للمرأة المصرية ودورها الحيوي والمحوري في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وأوضح "عبدالخالق" حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على إبراز دور المرأة في المجتمع المصري من خلال تمكينها اقتصاديا، اجتماعياً وسياسياً ، مؤكداً على الدور المهم للمرأة المصرية فهي نموذجًا يُحتذى به في جميع المحافل الدولية، لما لها من رؤية في تحقيق التنمية المُستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن فعاليات فوج الفتاة الجامعية تضمنت عدة محاضرات منها محاضرة بعنوان "القيادة النسائية"، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية "، وكذلك تم عقد لقاء مفتوح مع مُقرري المجلس القومي للمرأة بالأقصر، حيث تم إلقاء محاضرة بعنوان "قضايا الفتاة الجامعية".

وقال صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن الفعاليات تضمنت أيضاً جولات سياحية وترفيهية وتثقيفية تضمنت "جولة حرة بالسوق السياحي - جولة نيلية لزيارة متحف الأقصر - البر الغربى - الدير البحرى - وادي الملوك - معبد الكرنك - معبد الأقصر"، كما تم تنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان "صعيد بلا سرطان"، وتقديم فقرات غنائية قدمها "كورال مصر" من جامعة حلوان.

وأشار محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر إلى أنه على هامش فعاليات "فوج الفتاة الجامعية"، أقيم الحفل الختامي، والذي قدمه "كورال مصر"، وتم تقديم عددًا من الفقرات الغنائية الوطنية بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بطريق الكباش في مدينة الأقصر.

الجدير بالذكر أنه شارك بالفوج وفد يتكون من ٤ طالبات والدكتور طارق ذكي بكلية الآداب مشرفا.