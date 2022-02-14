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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صلاح السبكي: 60% مساهمة الطاقات المتجددة فى الخليط بمصر 2040

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن موقع مصر الجغرافي هام جدا، حيث انها تتوسط ثلاث قارات، إلى جانب وجود بنية أساسية لشبكات البترول والغاز والكهرباء، وبالتالي فإن مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للطاقة.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تبذل جهودا واضحة فى هذا المجال، موضحا أنه منذ وقت صدور الدستور الجديد وهو ينص على التزام الدولة بتنمية الطاقات المتجددة والاستخدام الأمثل لها، حيث أن ذلك يمثل أقوى غطاء تشريعي ممكن دولة تعتمد عليه.

وتابع أنه كان هناك العديد من القوانين والقرارات الوزارية التي تشجع على استخدام الاستثمار والطاقات المتجددة، لافتا إلى أنه فى عام 2016/ 2017 تم صدور إستراتيجية مصر لاستخدام الطاقة وخليط الطاقة، حيث أنها بينت أن مصر تستهدف بحلول 2035 ستصل مساهمة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة إلى 42%.

وأشار إلى أنه بالتعاون حاليا مع الإتحاد الأوروبي يجرى تحديث تلك الإستراتيجية والابتعاد عن بعض المصادر الملوثة للبيئة، ومن المنتظر أن يصل هذا الهدف عام 2040 إلى مايزيد على 60% كمساهمة للطاقات المتجددة فى خليط الطاقة بمصر.

محمد صلاح السبكي موقع مصر الجغرافى الطاقة الجديدة والمتجددة البترول والغاز مركز إقليمي للطاقة

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