عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم لزوجته في عيد الحب: محظوظ أنك في حياتي

صدى البلد

هنأ الفنان خالد سليم زوجته في عيد الحب بكلمات جميلة، وشارك صورا تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبرسالة رومانسية، كتب خالد سليم: “محظوظ انك في حياتي.. أحلى 11 سنة فالانتين مع بعض.. بحبك يا حبي الأول والأخير عيد حب سعيد”.

txt

بعد تعافيها من كورونا.. منة عرفة تحتفل بعيد الحب.. شاهد

txt

رغم الصعاب.. الاحتفال بعيد الحب داخل بيت أسرة مصرية بسيطة Iصور

يذكر أن انتهى صناع فيلم "في القلب" من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة على كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

 

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم اسحق وإخراج مرقس عادل.

الفنان خالد سليم خالد سليم برسالة رومانسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

التقديم غدًا| أماكن طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

حل واحد فقط لمنع حرب عالمية ثالثة مرعبة..وتسوية الأزمة الأوكرانية للأبد

الاتحاد السكندري يسقط فى فخ التعادل أمام إيسترن كومباني بالدوري

روسيا تكشف تفاصيل الاشتباك مع غواصة نووية أمريكية في المياه الإقليمية

التعليم: تدريبات لرفع مهارات وقدرات المقيمين بالمدارس الفنية ..الاحد

30 مليار دولار استثمارا.. سفير مصر بالسعودية: 150 معاهدة واتفاقية مع المملكة

بمواصفات قياسية.. أفضل ساعات ذكية في 2022 وأسعارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

إلهام شاهين تتراجع بعد هجومها على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا : معرفش مين دي «فيديو»

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ