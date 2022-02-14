عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل الاشتباك مع غواصة نووية أمريكية في المياه الإقليمية

غواصة نووية أمريكية
غواصة نووية أمريكية

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، عن معلومات جديدة حول حادثة مزعومة تتعلق بغواصة نووية أمريكية في المياه الروسية.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، تفاصيل الحادثة التي قالت موسكو إنها شهدت انتهاك غواصة عسكرية أمريكية لسيادة روسيا في مطلع الأسبوع، ونفى البنتاجون وقوع أي حدث من هذا القبيل.

وفي حديثه، اليوم الاثنين، أخبر سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الغواصة توغلت في عمق المياه الإقليمية للبلاد 4 كيلومترات.

مستشار ألمانيا يهدد روسيا بعواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا

روسيا تقترح إستراتيجية جديدة لحل أزمة أوكرانيا وتجنب الحرب.. تفاصيل

وقال “شويجو”، للرئيس الروسي إن الأمر استغرق ثلاث ساعات من الجيش الروسي لإخراج الغواصة المتسللة، وقال الوزير إن تحركات الغواصة “غير مبررة على الإطلاق".

وكشف تفاصيل الاشتباك، مستخدما أسلوبا أكثر وضوحا، قائلا إن الغواصة كانت أمريكية “على الأرجح”، مضيفًا أن الجيش اعتبر مسافة الاقتحام المزعوم “مهمة جدًا لبيئة الجزيرة”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم العثور على غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية من طراز فرجينيا الأمريكية في المياه الروسية قبالة جزر الكوريل بينما كان أسطول المحيط الهادئ في موسكو يجري تدريبات في المنطقة.

وقال الجيش الروسي، إن السفن الروسية أمرت طاقم الغواصة بالظهور على الفور، لكنها تجاهلت تلك الرسائل.

وتم إرسال المدمرة مارشال شابوشنيكوف لمطاردة الغواصة، والتي استخدمت شرك رادار نشط وغادرت المنطقة بأقصى سرعة، وفقا للدفاع الروسية.

ووصفت الوزارة الروسية الحادث بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي خلق تهديدًا للأمن القومي.

وبعد وقت قصير من المواجهة المزعومة، استدعى المسؤولون الروس الملحق العسكري الأمريكي لشرح الحادث.

وغواصات فرجينيا مسلحة بصواريخ كروز ومضادة للسفن، بالإضافة إلى طوربيدات مارك 48، ووصفتهم البحرية الأمريكية بأنهم يستخدمون أحدث تقنيات “التخفي وجمع المعلومات الاستخبارية وأنظمة الأسلحة”.

وكلف بناء كل منها حوالي 3.5 مليار دولار، وكثيراً ما تستخدم السفن للمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية.

وجاء التوغل المزعوم في نفس اليوم الذي تحدث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف بشأن تصعيد التوترات في أوكرانيا. 

وحذرت إدارة بايدن لأسابيع من غزو روسي وشيك محتمل لأوكرانيا، بينما قالت موسكو إنها لا تخطط لشن هجوم.

البنتاجون روسيا الدفاع الروسية الجيش الروسى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين غواصة امريكية موسكو وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو غواصة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

التقديم غدًا| أماكن طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

موضوعات متعلقة

مستشار ألمانيا يهدد روسيا بعواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا

إصابة زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بـ فيروس كورونا

الكويت.. إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها

لأعمال احتيال .. قطر تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها والوافدين

بن زايد يستقبل أردوغان فور وصوله الإمارات .. شاهد

عالم فيروسات يحذر من سلالة خطيرة لـ كورونا

نرجح أنها أمريكية.. وزير الدفاع الروسي: رصدنا غواصة في مياهنا الإقليمية

نشرة أخبار العالم.. فرنسا تعلن مقتل مسلح هاجم الشرطة بسكين.. تشديدات أمنية مكثفة حول مقر الاتحاد الأوروبي.. وأوكرانيا تنفي تصريحات سفيرها المثيرة للجدل

ترشيحاتنا

مخاوف أمنية.. النرويج تمنع طائراتها من التحليق فوق أوكرانيا

حل واحد فقط لمنع حرب عالمية ثالثة مرعبة..وتسوية الأزمة الأوكرانية للأبد

الاتحاد السكندري يسقط فى فخ التعادل أمام إيسترن كومباني بالدوري

روسيا تكشف تفاصيل الاشتباك مع غواصة نووية أمريكية في المياه الإقليمية

التعليم: تدريبات لرفع مهارات وقدرات المقيمين بالمدارس الفنية ..الاحد

30 مليار دولار استثمارا.. سفير مصر بالسعودية: 150 معاهدة واتفاقية مع المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

إلهام شاهين تتراجع بعد هجومها على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا : معرفش مين دي «فيديو»

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ